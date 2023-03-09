Для реконструкции лыжной базы “Янтарь” в Северске Томской области необходимо 500 млн рублей

В новом центре планируют подготовку спортсменов к соревнованиям. Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории лыжной базы “Янтарь” в Северске планируют построить центр зимних видов спорта. Возведение оценивают в 500 млн рублей. Необходимо финансирование из федерального и областного бюджетов. От города выделят 3 млн рублей на изменение рельефа трассы.

Эксперты Федерации лыжных гонок России сертифицируют дорогу для проведения соревнований, объяснили мэр Северска Николай Диденко РИА Томск.

На территории построят гостиницу, спортивные площадки, в том числе биатлонную, лыжероллерную трассу, пункт общественного питания, конференц-зал. Здесь спортсмены смогут начать подготовку к престижным соревнованиям и Олимпийским играм.

Напомним, дополнительные деньги могут потребоваться на ремонт томского Коммунального моста.