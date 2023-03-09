Томские полицейские задержали банду наркоторговцев

По предварительным данным, в состав криминальных групп вошли пять участников от 20 до 43 лет. Фигуранты создали магазины в одном из мессенджеров. Злоумышленники сортировали, упаковывали наркотические средства и сбывали их через тайники в Юрге Кемеровской области. Покупателям они отправляли геоданные “закладок”.

Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых компьютеры, деньги, банковские карты, средства связи, весы и упаковочные материалы. Полицеские обнаружили более 30 свёртков с метадоном и карфентанилом.

Томские следователи по Ленинскому району возбудили два уголовных дела по статье за незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в Томске осудят задержанную у железнодорожного вокзала наркозакладчицу.