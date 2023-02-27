В Томске осудят задержанную у ж/д вокзала наркозакладчицу

Женщину задержали на привокзальной площади. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Томска. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, женщина обвиняется в совершении преступлений по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах с использованием сети «Интернет».

По данным следствия, с ноября по декабрь 2022 года томичка через интернет нашла «работодателей». Вступив с ними в преступный сговор, она купила вещество, в составе которого был наркотик (PVP), общим весом не менее 9,39 граммов. После расфасовала его и разложила в 10 тайниках-закладках, чтобы потом продать «клиентам».

Сотрудники транспортной полиции задержали закладчицу на привокзальной площади железнодорожного вокзала «Томск-1». Все имеющиеся у нее наркотики изъяли.

Уголовное дело томички уже направлено в Кировский районный суд Томска. Именно здесь его будут рассматривать по существу.