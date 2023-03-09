Восьмилетний мальчик доставлен в больницу после ДТП на Кузовлевском тракте в Томске

Восьмилетний мальчик доставлен в больницу после ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Восьмилетний мальчик пострадал после столкновения Kia Rio и Ford Focus на Кузовлевском тракте в Томске. Ребенка увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Столкновение автомобилей произошло 8 марта около 21:45 в районе Кузовлевского тракта, 24.

По предварительным данным, 24-летний водитель Kia Rio утратил контроль над движением, выехал встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Ford Focus.

В результате аварии пострадал восьмилетний мальчик-пассажир автомобиля Kia. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-693.

Напомним, ранее поисково-спасательная служба сообщала, что в аварии на Кузовлевском тракте пострадал подросток.