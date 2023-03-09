Подросток пострадал в ДТП в районе Кузовлевского тракта в Томске

Поисково-спасательная служба Томской области

В Томске 8 марта в районе Кузовлевского тракта произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщила томская поисково-спасательная служба, в аварии пострадал подросток, его доставили в больницу.

Авария произошла 8 марта около 21:30 в районе Кузовлевского тракта, 24. Помощь потребовалась подростку, который находился в одном из автомобилей.

«Спасатель отключил аккумулятор (АКБ) автомобиля, выставил знаки аварийной остановки, и помог извлечь из автомобиля подростка, который жаловался на боли в спине (с подозрением на декомпрессионный перелом позвоночника)», – говорится в сообщении.

Подростка извлекли из автомобиля и доставили бригаде скорой помощи.

Сотрудники УМВД устанавливают обстоятельства происшествия.