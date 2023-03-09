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НовостиОбщество9 марта 2023 5:22

На томской трассе “Сибирь” сняли введённое из-за непогоды ограничение движения транспорта

Сотрудники Госавтоинспекции призывают соблюдать ПДД
Дарья Черникова
Ограничения вели из-за непогоды.

Ограничения вели из-за непогоды.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Томской области сняли временное ограничение движения пассажирского транспорта на федеральной трассе Р-255 “Сибирь”. Изменения на автодороге "Томск-Каргала-Колпашево" ввели 8 марта из-за ухудшения погодных и дорожных условий, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Рабочие привели в удовлетворительное состояние покрытие проезжей части.

Во время неблагоприятных погодных условий сотрудники Госавтоинспекции региона призывают автовладельцев воздерживаться от дальних поездок. При необходимости путешествия важно соблюдать все меры безопасности и правила дорожного движения.

Напомним, интервал для въезда на томский Коммунальный мост со стороны Чёрной Речки увеличат до 70 секунд.