На томской трассе “Сибирь” сняли введённое из-за непогоды ограничение движения транспорта

Ограничения вели из-за непогоды. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Томской области сняли временное ограничение движения пассажирского транспорта на федеральной трассе Р-255 “Сибирь”. Изменения на автодороге "Томск-Каргала-Колпашево" ввели 8 марта из-за ухудшения погодных и дорожных условий, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Рабочие привели в удовлетворительное состояние покрытие проезжей части.

Во время неблагоприятных погодных условий сотрудники Госавтоинспекции региона призывают автовладельцев воздерживаться от дальних поездок. При необходимости путешествия важно соблюдать все меры безопасности и правила дорожного движения.

Напомним, интервал для въезда на томский Коммунальный мост со стороны Чёрной Речки увеличат до 70 секунд.