Более 2,3 тонн вторсырья сдали жители Томска в экоцентры «Чистый мир» за два дня

Томичи сдали более двух тонн вторсырья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Томска за прошлые выходные, 4 и 5 марта, сдали более двух тонн вторсырья в экоцентры «Чистый мир». Такие данные опубликованы в телеграмм-канале компании.

Так, по подсчетам активистов, за два дня выходных томичи принесли на переработку 2 379 кг вторсырья.

Как отметили в компании, еще около года назад экоцентры могли собрать такое количество вторсырья за целый месяц. Активисты считают, что это является подтверждением того, как сильно томичам нужны экоцентры.

Напомним, в Томске вновь начали появляться сетки для раздельного сбора мусора от "Чистого мира". На данный момент в городе стоит четыре сетки, две из них в микрорайоне Наука, одна на ул. Сибирская, 93 и одна на Лебедева, 111.