В Томске вновь поставили сетки для раздельного сбора мусора

Сетки для сортировки мусора можно установить в своем районе. Фото: Галина Сосновских

В Томске вновь начали появляться сетки для раздельного сбора мусора. Экоактивистка и координатор проекта "Чистый мир" Галина Сосновских рассказала журналисту "КП-Томск", где в Томске планируется возобновить сортировку мусора.

"На данный момент в городе стоит четыре сетки, две из них в микрорайоне Наука, одна на ул. Сибирская, 93 и одна на Лебедева, 111", — уточнила Галина.

Координатор также добавила, что в городе планируется поставить еще две сетки: одну в Зеленых горках, другую — в конце Иркутского тракта. По словам экоактивистки, за всеми станциями для раздельного сбора мусора следят кураторы.

Отмечается, что сетки предназначены только для пластиковых бутылок. Галина Сосновских обращает внимание, что контейнеры, пакеты, стекло и другие материалы нельзя складывать в данные станции для раздельного мусора.

Сетки для сортировки мусора можно установить в своем районе.

"В сетки можно складывать только пластиковые бутылки. Например, тары из-под напитков и из-под бытовой химии. Они подходят под маркировку 1, 2 и 4", — уточняет координатор.

Если томичи начнут скидывать в сетки материалы, которые не пригодны для переработки в данных станциях, то материал просто будет выброшен и не попадет в экоцентр. Более того, если засор сетки будет превышать 10%, то ее местоположение изменится и кураторы переставят ее в другую часть города.

Также добавляется, что такую станцию по сортировке мусора можно поставить в любом районе Томска. Для этого нужно соблюсти три условия. Первое — наличие в районе жителей, желающих сдавать вторсырье на переработку, второе — ответственный человек, готовый стать куратором сетки, и третье — соблюдение правил использования сетки жителями.