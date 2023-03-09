На “Марафоне вакансий” томичам предложат 168 должностей в сфере образования

В рамках региональной программы “Школьный учитель” человеку предлагают бесплатно повысить квалификацию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске 15 марта с 10:00 до 12:00 кадровый центр “Работа России” проведёт “Марафон вакансий” в здании учреждения на проспекте Фрунзе, 103Д. В мероприятии участвуют 25 учебных организаций - вузы, техникумы, колледжи, школы, гимназии и детские сады. В программе представят 168 должностей в образовательной сфере.

Будущим соискателям расскажут об условиях работы, требованиях к кандидатам. На месте ученики зададут интересующие вопросы и смогут пройти собеседование. Одно из учреждений предоставляет жильё в регионе.

В рамках региональной программы “Школьный учитель” человеку с дипломом в образовательной отрасли, но с утраченным опытом работы, предлагают бесплатно повысить квалификацию. Специалисты ответят на все вопросы на мероприятии, сообщил РИА Томск со ссылкой на представителей кадрового центра.

Напомним, молодая томичка пошла работать в стриптиз из-за кредита.