«Прибыльная работа»: молодая томичка пошла работать в стриптиз из-за кредита

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

23-летняя Екатерина уже как два года работает танцовщицей в мужском клубе Томска. На тот момент девушку привела в стриптиз нехватка денег. На правах анонимности она рассказала свою историю журналисту «КП-Томск».

«Одобрили сумму в 100 тысяч рублей»

Молодая девушка со школы мечтала пойти учиться на графического дизайнера. Еще в юном возрасте томичка закончила художественную школу и хотела связать свою жизнь с творчеством. Однако из-за того, что в семье она не одна, денег не хватало на образование для старшей дочери.

«Нас четверо в семье. Я и еще три младших брата. Мы как-то один раз поговорили с мамой насчет того, что я хочу поступить в университет, но она сказала, что платную основу не потянет», - уточнила Екатерина.

Однако невозможность поступления в вуз была не единственной проблемой. Девушка также нуждалась в компьютере, который был нужен хотя бы для самообучения на профессию мечты. Достигнув 18-летнего возраста, томичка уже начала работать в кафе-барах официантом и администратором, однако минимальный заработок не позволял приобрести дорогостоящую покупку. Спустя 2 года накоплений Екатерина решилась на кредит. Девушке одобрили сумму в 100 тысяч рублей, и она осуществила часть своей мечты.

«Я до последнего в это не верила, когда приобрела компьютер. Матери, естественно, сказала, что сама накопила и не назвала полную сумму. Тогда у меня хотя бы появился шанс на то, что я получу самостоятельно те знания, которые мне нужны», - рассказывает Екатерина.

Однако открывалась новая проблема. Теперь девушка была обязана ежемесячно платить за кредит.

«Нашла объявление в интернете»

Наступает 2020 год и вместе с ним локдаун. Все общепиты закрываются, а Екатерина теряет работу. Ежемесячная выплата у девушки была в размере 5 тысяч рублей, однако без работы их было невозможно выплачивать.

«У меня оставалась сумма накоплений и я первое время закрывала с нее кредит. Параллельно искала работу и надеялась на лучшее. Родителей, конечно же, не собиралась просить помочь, ибо они даже не в курсе были», - делится томичка.

В пандемию было сложно найти хорошую работу, где будут платить так, чтобы хватало на жизнь и на выплату долга. И вот в один из дней девушка наткнулась на вакансию с приличным заработком, однако было одно «но».

«Нашла объявление в интернете. Вакансия звучала так: «официантка в мужской клуб». Естественно, я знала, что это за официантка и что придется делать. Поэтому еще неделю я думала над тем, чтобы откликнуться на нее», - сказала девушка.

Однако время шло, а вакансии получше она не могла найти. После этого Екатерина все же пошла на собеседование в мужской клуб. Томичка пообщалась с администратором, ей назначили стажировку.

Рабочий день начинался в 20.00 и заканчивался в 4.00. Изначально девушка относилась к этому как вынужденной работе для заработка, однако после первой зарплаты Екатерина поменяла свое мнение.

«Когда мне за первый месяц заплатили 57 тысяч, я решила, что это шутка какая-то и что вот это только первый месяц так, чтобы меня заманить на работу к ним», - сказала девушка.

Однако время шло, а заработок Екатерины либо не менялся, либо только увеличивался.

«Решила остаться, потому что полюбила эту работу»

Шло время и у девушки получилось выплатить денежный долг. Однако параллельно с этим Екатерина уже перестала интересоваться графическим дизайном.

«Я не то, чтобы перегорела этим, я поняла, что, если у меня уже есть хороший заработок и работа, которая мне нравится, зачем ее менять? Решила остаться, потому что полюбила эту работу», - добавила томичка.

На данный момент прошло три года, как девушка работает танцовщицей. За все это время, по словам Екатерины, у нее не было проблем в своем деле. Она отмечает, что ей нравится коллектив и профессионализм своих работодателей.