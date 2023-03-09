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НовостиОбщество9 марта 2023 4:35

Томский джаз-клуб Underground закрывают на неопределённое время

9 марта состоится последний музыкальный концерт
Дарья Черникова
Заключительный концерт артисты проведут 9 марта

Заключительный концерт артисты проведут 9 марта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томский джаз-клуб Underground 9 марта закроют на неопределённый срок. Об этом сообщили на странице заведения “ВКонтакте”. В этот день музыканты проведут заключительный концерт в Малом зале Центра культуры ТГУ на проспекте Ленина, 36 в 19:00.

Для зрителей выступит уроженец Лос-Анджелеса, лидер группы Charles Burton Blues Band, победитель конкурса гитаристов King of the Blues в Сан-Диего Чарльз Бёртон.

По словам основателя клуба Олега Усенко Tomsk.ru, решение приняли руководители Томского Государственного университета Систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Им принадлежит помещение кафе. Стремительное закрытие стало большой неожиданностью для сотрудников. По словам основателя, ликвидация 19-летнего джаз-клуба не принесёт дивидендов городу и вузу.

Напомним, томское пространство «Зеленая улица» закрыли 1 марта по судебному решению.