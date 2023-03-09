Почти 1,2 тысячи человек остались в Томской области без холодной воды из-за коммунальной аварии

Аварию обещают устранить 9 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Парабель Томской области 8 марта произошла коммунальная авария. Без холодной воды остались 1 170 человек.

Заместитель главы Парабельского района по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту и связи Игорь Андриив отметил, что завершить работы по ликвидации планируют в 9 марта в течение дня.

Воду не отключили в важных социальных объектах - медицинских учреждениях, школах и детских садах.

Напомним, в конце февраля квартиру жителей Томска затопило фекалиями из унитаза.