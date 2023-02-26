Квартиру жителей Томска затопило фекалиями из унитаза

Фото: скриншот видео "ДТП|ЧП Томск, 18+"/Телеграм

В Октябрьском районе Томска произошла коммунальная авария, которую компетентные службы, со слов пострадавших жильцов, отказывались решать. Как сообщает телеграм-канал «ДТП|ЧП Томск, 18+» в доме №66 на улице Ивана Черных прорвало канализацию. И с 8 утра одну из квартир (а может, и больше) топило из унитаза нечистотами. Почти сразу на место приехали сотрудники аварийной службы, которые спустя час уехали, заверив жильцов, что воду перекрыли, а проблему решили.

– Время 12 часов, – хозяин пострадавшей квартиры снимает происходящее на видео, на котором слышно журчание воды и видно, как она продолжает литься из унитаза вместе с фекалиями. Нечистотами переполнена и ванна. – Все работники Службы уехали 1,5 часа назад. В аварийной компании снимают трубку, слышат, что звоним мы и – сразу ее кладут. Сантехника на объекте нет – все уехали. Судя по тому, что вода продолжает бежать, ее никто не перекрыл.

Мужчина рассказал, что в квартире полностью залиты все комнаты. Высота воды составляет 3-4 сантиметра.

Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки только в третьем часу дня. Проблему с засором в стояке помог решить мужчина по имени Алексей, который оказывает данные услуги в частном порядке. Как он пояснил, у авариек зачастую нет инструмента, чтобы справиться с такими проблемами, поэтому вызывают тех, у кого они есть.