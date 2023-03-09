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НовостиОбщество9 марта 2023 3:08

Томичам назвали категории граждан из группы риска смертности от кори

Кто может скончаться во время заболевания, объяснили медики
Дарья Черникова
Чаще всего болеют непривитые и непереболевшие взрослые.

Чаще всего болеют непривитые и непереболевшие взрослые.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О способах заражения вирусом кори рассказала главный внештатный врач-инфекционист департамента здравоохранения Томской области Юлия Ермолаева. По словам специалиста, инфекция передаётся воздушно-капельным путём - при чихании или кашле.

Заразиться рискуют непривитые и непереболевшие взрослые и дети от года до пяти лет. Для граждан из группы риска болезнь может завершиться даже летальным исходам, объяснила доктор “АиФ Томск”.

Очевидные симптомы - кашель, насморк, повышение температуры, покраснение глаз, конъюнктивит. В первые трое суток определить именно корь самостоятельно сложно. Инфекцию нередко путают с ОРВИ. Только на третий-пятый день появляется сыпь на теле. Если человек продолжает активно коммуницировать с окружающими, то может заразить других.

Напомним, более 15 тысяч томичей поставили прививку от коронавирусной инфекции с начала 2023 года.