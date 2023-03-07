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НовостиОбщество7 марта 2023 13:00

Более 15 тысяч томичей поставили прививку от коронавирусной инфекции с начала 2023 года

В регион привезли новую партии препаратов
Дарья Черникова
Томичам с ослабленным иммунитетом предлагают вакцинироваться.

Томичам с ослабленным иммунитетом предлагают вакцинироваться.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года более 15 тысяч жителей Томской области вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Из них более четырёх тысяч - граждане старше 60 лет.

В начале марта привезли более 5 500 доз очередной вакцины. Партию распределяют по районным и городским медицинским учреждениям.

В ведомстве приглашают томичей к повторной вакцинации и жителей с ослабленным иммунитетом. Прививки ставят в поликлинике по месту жительства и специальных пунктах.

Напомним, в Томской области зарегистрировано более 100 случаев заражения COVID-19.