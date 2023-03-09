Выручка томского завода электроприводов увеличилась на 16% в 2022 году

Выручка достигла 2,06 млрд рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выручка томского завода электроприводов выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и достигла 2,36 млрд рублей. Такие данные появились в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

По итогам 2022 года чистая прибыль завода увеличилась в 22 раза и составила 9,4 миллиона рублей. Почти на 18% увеличилась себестоимость продаж и достигла 2,06 миллиарда.

Произошло увеличение и кредиторской задолженности, она составила 1,14 миллиарда рублей. Годом ранее эта сумма была равна 829,9 миллионам рублей, а дебиторская задолженность уменьшилась с 430 млн рублей до 406,7 млн рублей.

Напомним, в 2022 году АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее предприятие АО «Транснефть - Западная Сибирь») подвело результаты производственной деятельности за 2022 год. По сравнению с 2021 годом объем выпуска вырос на 9% до 3529 единиц основной продукции на сумму почти 2,4 млрд рублей.