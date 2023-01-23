Томский завод показал рост производственных результатов в 2022 году

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее предприятие АО «Транснефть - Западная Сибирь») подвело результаты производственной деятельности за 2022 год. По сравнению с 2021 годом объем выпуска вырос на 9% до 3529 единиц основной продукции на сумму почти 2,4 млрд рублей.

Основным направлением деятельности завода является изготовление специализированной продукции машиностроения - деталей и высокотехнологичного оборудования, применяемой для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Также предприятие осуществляет полный цикл сервисного обслуживания.

Более 60 процентов из общего числа произведенной в прошлом году продукции - 2 220 единиц - составили различные типы электроприводов. На сегодняшний день ТОМЗЭЛ выпускает несколько модификаций этого оборудования, в том числе электроприводы многооборотные для задвижек клиновых, шиберных, электроприводы неполнооборотные для кранов шаровых запорных, электроприводы для запорно-регулирующей арматуры, электроприводы для четырех ходовых кранов.

Также предприятие производит такие высокотехнологичные изделия, как электродрели аккумуляторные взрывозащищенные, устройства для размыва донных отложений в резервуарах «Диоген», скребки для очистки магистральных трубопроводов перед проведением внутритрубной диагностики, системы контроля и сигнализации, приводы поворота, взрывозащищенные светодиодные светильники, преобразователи плотности жидкости. Кроме того, завод выпускает низковольтные комплектные устройства для строительных площадок. Данные устройства применяются для организации временного электроснабжения оборудования или жилых городков при производстве работ на объектах трубопроводов от передвижных источников энергоснабжения.

Основными потребителями выпущенной продукции АО «ТОМЗЭЛ» являются организации системы «Транснефть».

«Об успешной деятельности завода свидетельствует рост производства. Положительная динамика, в том числе, обусловлена высоким уровнем квалификации сотрудников. За минувший год порядка 30 процентов работников предприятия - 154 человека - прошли обучение по разным направлениям деятельности. В 2023 году АО «ТОМЗЭЛ» продолжит курс на разработку высокотехнологичной продукции, а также на углубление взаимодействия с внешними партнерами - компаниями ТЭК. Планируется освоение серийного производства двух новых изделий - прибора для проверки фототиристоров и газоанализатора системы непрерывного контроля концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов», - отметил директор АО «ТОМЗЭЛ» Али Купкенов.

Продукция завода представляется на крупнейших отраслевых выставках. В рамках расширения сотрудничества с внешними заказчиками завод принимал активное участие в выставочных мероприятиях. Так, в 2022 году специалисты завода представляли продукцию предприятия на четырех отраслевых выставках - в России и в Казахстане. Кроме этого, завод успешно прошел аттестацию производителей и поставщиков материально-технических ресурсов для ПАО «НОВАТЭК». Аттестация проходила по номенклатурной группе «Электроприводы для запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры».

Материал носит справочно-аналитический характер.