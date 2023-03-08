Томские бойцы из зоны СВО поздравили жительниц региона с 8 марта

«Life Кожевниково»

Бойцы из Томской области, находящиеся в зоне СВО, записали поздравление с Международным женским днем для жительниц региона. Видео появилось в группе «Life Кожевниково» во «Вконтакте».

«Дорогие женщины с Кожевниковского района поздравляю вас с международным женским днем! Желаю Вам счастья, любви, удачи, здоровья и чтоб не болеть. У нас все нормально! Это от ваших Кожевниковских ребят», – сказал житель Томской области.

Также военные выложили поздравление «С 8 марта» из пуль.

В Международный женский день по всей зоне СВО бойцы поздравляют представительниц прекрасного пола и шлют видео в разные уголки России.

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