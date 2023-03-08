Томские спасатели вытоптали на снегу гигантское поздравление с 8 марта

Поисково-спасательная служба Томской области

Томские спасатели необычно поздравили женщин и вытоптали на снегу гигантскую открытку «С 8 марта! Спасатели». Поздравление было опубликовано в официальном телеграм-канале региональной ПСС.

Таким нестандартным способом спасатели решили поздравить жительниц Томской области с Международным женским днем.

«Поздравляем всех женщин с Международным женским днём!», – написали спасатели в телеграм-канале.

По данным ПСС, в поисково-спасательной службе работает 8 женщин. Их должности –оперативный дежурный диспетчер, врач, бухгалтер, делопроизводитель, заведующий склада, специалист по тендерным закупкам.

Напомним, в начале 2022 года в регионе проживало 565,7 тысячи женщин, это 53% от численности населения региона.