Более 550 тысяч женщин проживает в Томской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

К Международному женскому дню 8 марта аналитики Томскстата подготовили статистический портрет женщин Томской области. Так, численность женщин на 1 января 2022 года составила 565,7 тысячи человек, это 53% от численности населения области.

По данным статистиков, на 2022 год в Томске проживало более 412 тысяч женщин (72,9%), жительниц сёл – более 153 тысяч человек (27,1%). В среднем по области на 10 женщин приходилось 9 мужчин.

«Возрастной состав женщин выглядел так: доля самых юных (0-15 лет) составила 17,4%; трудоспособного возраста (16-56 лет) – 54,1%; от 57 лет и старше – 28,6%. В нашей области проживает 136 долгожительниц в возрасте 100 лет и более», – говорится в сообщении.

Ожидаемая продолжительность жизни родившихся в 2021 году – 74,4 года. На начало 2022 года средний возраст женщин составил 41,2 года, горожанок – 40,8 года, жительниц села – 42,3 года.

Средний возраст занятых женщин в регионе составляет 40 лет. Высшее образование в 2021 году было у 34,6% женщин, среднее профессиональное образование – у 23%, профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 19,1%, среднее общее образование – 20,8%.

Всего занятных женщин в Томской области более 264 тысяч человек. Из них в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств работали 22,5%; в сфере образования – 19,2%; в сфере здравоохранения и социальных услуг – 12,1%.