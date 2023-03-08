На участке трассы Томск – Каргала – Колпашево ввели ограничения из-за погодных условий

Движение ограничено из-за плохих погодных условий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Временное ограничение пассажирского транспорта введено на трассе Томск – Каргала – Колпашево из-за плохих погодных условий, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

«На время проведения работ по приведению проезжей части в нормативное состояние временно ограничено движение пассажирского автомобильного транспорта на участке Региональной автомобильной дороги Р-255 «Томск-Каргала-Колпашево» в границах, на участке от села Мельниково до города Томска», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов отказаться от дальних поездок до наступления нормальных погодных и дорожных условий. При неотложных поездках необходимо строго соблюдать все меры безопасности и скорость движения.

Напомним, ранее на федеральной трассе Р-255 на подъезде к Томску были ведены ограничения в движении пассажирского транспорта. В настоящее время все ограничения сняты.