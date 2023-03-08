Движение автобусов ограничено на участке трассы Р-255 на подъезде к Томску из-за погодных условий

Движение ограничено на участке трассы Р-255. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В среду, 8 марта, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в границах Томской области ограничили движение пассажирского транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Временное ограничение движения пассажирского междугороднего автомобильного транспорта на участке федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» «подъезд к г. Томску» в границах Томской области вводится в период с 06:00 часов до 11:00 часов 8 марта 2023 года», – говорится в сообщении.

Движение ограничено из-за ухудшения погодных и дорожных условий. Соответствующее решение принято ФКУ «Сибуправтодор».

Всех автомобилистов призывают отказаться от дальних поездок до наступления благоприятных погодных и дорожных условий. При неотложных поездках водителям рекомендуется соблюдать все меры безопасности, а также выбираться безопасную скорость движения.

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