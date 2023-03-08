Стало известно о гибели еще одного жителя Томской области в зоне СВО

Центр медицинской и фармацевтической информации

В ходе специальной военной операции погиб 32-летний мобилизованный житель Томской области Наиль Гарифулин. Информация об этом была опубликована в группе «Томский Центр медицинской и фармацевтической информации» во «ВКонтакте».

«26 февраля в зоне действия специальной военной операции трагически погиб наш коллега, сотрудник Центра медицинской и фармацевтической информации Наиль Нуруллович Гарифулин. Он героически погиб, защищая нашу страну», – говорится в сообщении.

В группе сообщили, что Наиль Гарифулин родился 9 декабря 1990 года. Служил в рядах Российской армии, затем работал в различных организациях Томска.

С 2021 года работал в Центре медицинской и фармацевтической информации водителем. В октябре 2022 года мужчину мобилизовали по военно-учетной специальности «водитель-механик танка».

В центре томича вспоминают, как доброго, веселого, искреннего, отзывчивого человека, коллеги и друга.

Напомним, ранее стало известно о смерти еще трех жителей Томской области. Один из солдат был учеником монастырской школы в селе Могочино.