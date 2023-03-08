Снежная погода и -4 градуса прогнозируются в Томске 8 марта

Днем пройдет мокрый снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Женский день, 8 марта, в Томске ожидается мокрый снег, -4 градуса и сильный ветер. Об этом сообщает томский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет мокрый снег. Ветер будет дуть юго-восточный 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Температура днем составит -2…-4°С. На дорогах гололедица.

В Томской области – облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой, местами умеренный, мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы будут доходит до 16-21 м /с. Температура днем -2…-7°С, местами -10…-15°С. На дорогах местами гололедица.

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