«Баня за 299 тысяч или мыло «18+» за 360 рублей»: что выбирают онлайн для жительниц Томска на 8 марта

Накануне Женского дня "КП-Томск" выяснил, какие подарки предлагают томичам купить в интернете. Фото: Сиб.фм

Уже завтра «прекрасная половина» Томска будет принимать поздравления с Женским днем. Поскольку на походы по магазинам у многих современных мужчин нет времени, в поисках подарка они заходят в интернет. Журналист «КП-Томск» решил выяснить, что сегодня предлагают томичам купить к 8 марта на популярной торговой площадке «Авито».

Фото: сервис "Авито"

Самым впечатляющим вариантом подарка к Женскому дню оказалась баня за 299 тысяч рублей. Автор объявления уверяет, что кедровая баня-бочка станет отличным сюрпризом для представительницы слабого пола. «Длина 6 метров, ширина/высота 2,1 метра. 3 отделения (комната отдыха, моечная, парилка). В комплекте с печью, баком для воды и трубами. Проведена электрика», - написал продавец. Он готов доставить баню по нужному адресу, уже через час после ее установки счастливая обладательница подарка сможет попариться.

Фото: сервис "Авито"

Отличным дополнением к подарку или же отдельным презентом послужит мыло с возрастным ограничением. На «Авито» его также предлагают приобрести к Женскому дню. У товара «18+» слишком «откровенный» вид, поэтому фотографии продавец высылает только по запросу. Стоимость – от 360 до 460 рублей, в зависимости от веса.

Фото: сервис "Авито"

Для любительниц растений на онлайн-сервисе предлагают рассаду комнатных помидор, в том числе с цветоносами. «Отличный подарок на 8 марта. Будет расти и радовать вкусными плодами. Томаты все низкорослые, раннеспелые. От всходов до созревания плодов 80-100 дней. Рассаде 1-1, 5 месяца», - написал продавец.

Фото: сервис "Авито"

В арсенале есть сорта: Бонсай, Клюква в сахаре, Красная, Оранжевая и Жёлтая шапочка, Флорида петит. Чтобы порадовать женщину домашними томатами, нужно будет заплатить всего от 70 до 140 рублей.

Фото: сервис "Авито"

Ценители живой природы могут выбрать и более необычный подарок - бабочкарий. Готовый бизнес «Ферма бабочек» с окупаемостью за 1-2 месяца обойдется в 99 990 рублей. Общая площадь полного комплекта профессионального оборудования для разведения насекомых – 1 квадратный метр. Из куколок можно будет выводить по 200 живых тропических бабочек в неделю. Автор объявления называет насекомых лучшим подарком и подчеркивает, что они позволят зарабатывать, например, на организации красивых фотосессий.

Фото: сервис "Авито"

Есть варианты и подешевле: бабочкарий за 69 999 рублей или же детская миниферма живых бабочек за 3 999 рублей – экзотический подарок для девочек к 8 марта.

Фото: сервис "Авито"

Домик с унитазом, креслом-качалкой, шкафами и другой мебелью – этот набор также предлагают приобрести к празднику для юной представительницы прекрасного пола. «Единственный в Томске! Лучший подарок к 8 марта дочери, внучке. Предложите свою цену, разберу-вышлю», - написал автор объявления. Он уточнил, что высота кукольного домика 75 сантиметров, в набор входят 40 аксессуаров. Ориентировочный ценник игрушки – 3 750 рублей.

Фото: сервис "Авито"

Тем, кто подыскивает подарок за символическую цену, предлагают купить панно из бумажных цветов. Объявление называется «Поделка на 8 марта». «Основа картон. Размер 30.5*26.5, в наличии 2 шт.», - уточнили в описании.

Фото: сервис "Авито"

Яркие объемные цветы розовых оттенков могут порадовать многих ценительниц ручной работы не меньше, чем живые, но недолговечные растения.

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