В Томской области 7 марта зафиксировали 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 163 173 факта заболевания COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты выявили 135 заражений коронавирусной инфекцией в Томской области за 7 марта. Госпитализировали 27 пациентов. Пошли на поправку 112 человек, сообщили на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 163 173 факта заболевания COVID-19. Скончались 982 заразившихся. Выздоровели 160 406 томичей.

По России за сутки зафиксировали 10 449 заболевших, 1 801 гражданина положила в больницу на лечение. Скончались 42 человека. Выздоровели 14 373 россиянина.

Напомним, пациенты больницы Томской области пожаловались на плесень и осыпающиеся стены в здании.