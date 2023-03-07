Пациенты больницы Томской области пожаловались на плесень и осыпающиеся стены в здании

Фото: “Регион-70 | Томск” “ВКонтакте”.

Пациенты Светленской районной больницы пожаловались на отсутствие ремонта в учреждении.

“На голову посетителям сыплется штукатурка. Но ничего, я её спрятал в эту креативную мягкую лавочку”, - написал местный житель в группе “Регион-70 | Томск” “ВКонтакте”.

В здании, в котором лечатся дети, стены трескаются, а на потолке проступает плесень. По словам комментаторов, за ремонт давно пора взяться. Люди отмечают духоту в коридорах и сломанные окна без возможности проветривания. Отсутствие большинства узких специалистов в районной поликлинике тоже не устраивает местных жителей.

“Лора нет. Чтобы попасть к нему, нужно записаться к терапевту, неделю прождать, пару часов просидеть в очереди за направлением. И спустя ещё семь дней попасть к доктору рядом - по улице 79 гвардейской дивизии”, - недовольны пациенты в комментариях.

Люди отмечают, что три месяца ожидали записи к кардиологу, окулист принимает раз в неделю, а терапевты некорректно проводят осмотр.

Напомним, в Томской области усилят профилактику инфекционных и вирусных заболеваний.