Около 400 многоквартирных домов оказались в зоне риска затопления из-за весеннего паводка в Томске

В зоне паводка оказались жилые дома.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Около 400 многоквартирных жилых домов и 460 объектов инфраструктуры попадают в зону риска затопления в период весеннего паводка. В опасной территории находятся Горсети, “Томскводоканал” и “ТомскРТС”.
Как объяснил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус на заседании в городской думе 7 марта, за последние пять лет чрезвычайных ситуаций не происходило. Но сейчас проблема усугубилась из-за промерзания реки Томи на низком уровне воды.
Больше половины зданий расположены в микрорайоне Черемошники, на улицах Учительской, Ялтинской, Первомайской. С участков необходимо убрать и вывезти 19 тонн снега. В Ленинском районе - около девяти тысячи тонн.
Напомним, в Томске демонтируют ледовую дорогу под Коммунальным мостом в марте за ненадобность и из-за угрозы затопления.