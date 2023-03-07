Около 400 многоквартирных домов оказались в зоне риска затопления из-за весеннего паводка в Томске

В зоне паводка оказались жилые дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 400 многоквартирных жилых домов и 460 объектов инфраструктуры попадают в зону риска затопления в период весеннего паводка. В опасной территории находятся Горсети, “Томскводоканал” и “ТомскРТС”.

Как объяснил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус на заседании в городской думе 7 марта, за последние пять лет чрезвычайных ситуаций не происходило. Но сейчас проблема усугубилась из-за промерзания реки Томи на низком уровне воды.

Больше половины зданий расположены в микрорайоне Черемошники, на улицах Учительской, Ялтинской, Первомайской. С участков необходимо убрать и вывезти 19 тонн снега. В Ленинском районе - около девяти тысячи тонн.

Напомним, в Томске демонтируют ледовую дорогу под Коммунальным мостом в марте за ненадобность и из-за угрозы затопления.