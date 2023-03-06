В Томской области зарегистрировано более 100 случаев заражения COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области за прошедшие сутки выявлено 117 случаев заражения COVID-19. На данный момент в регионе за все время было подтверждено 163 038 случаев заболевания.

Также отмечается, что за сутки выздоровели 36 человек. Общее число людей, которые вылечились от коронавируса равно 160 294 человека.

Добавим, что за сутки в России заболело ковидом 11 163 человека, вылечилось 9 166 человек, скончались 38 человек.

Ранее также сообщалось, что в Томской области зарегистрировано 9 случаев заражения корью.