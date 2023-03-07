В Томское нефтепроводное управление поступила новая спецтехника

В Томский и Омский филиалы компании «Транснефть - Западная Сибирь» поступила новая автомобильная и специальная техника. Среди них - бульдозеры с рыхлителем, гусеничный экскаватор, прицепы, автотопливозаправщик на шасси автомобиля повышенной проходимости.

В настоящее время парк авто- и специальных транспортных средств предприятия насчитывает 2204 единиц. При его обновлении учитывается сразу несколько критериев, в том числе экономичность расходования моторного топлива, комфортность, функциональность, экологичность и надежность.

Большая часть новых транспортных средств будет эксплуатироваться в Томском нефтепроводном управлении. Такой выбор обусловлен территориальной спецификой прохождения магистральных нефтепроводов Александровское - Анжеро-Судженск и Игольско-Таловое - Парабель. Практически вся трасса нефтепроводов пролегает по труднодоступной болотистой или заболоченной местности, поэтому все виды нового транспорта характеризуются повышенной проходимостью и могут эксплуатироваться на местности со сложным рельефом или практическим отсутствием дорог. Использование качественной авто- и спецтехники позволяет сократить время реагирования на возможные нештатные ситуации и обеспечить надежное эксплуатационное обслуживание производственной инфраструктуры.

Вся техника отечественного производства, рассчитана на перевозку тяжелых грузов, отличается маневренностью и высокой грузоподъемностью - от 18 до 27 тонн.

Так, передвижные лаборатории рассчитаны на работу в широких температурных диапазонах - от -40 до +40 градусов. Внутри кузовов-фургонов обеспечивается поддержание температуры, оптимальной как для персонала, так и для измерительной и вычислительной техники.

Во втором квартале 2023 года в филиалы предприятия поступят еще 17 единиц транспортных средств: передвижная ремонтная мастерская, агрегаты ремонтно-сварочные, передвижные лаборатории электрохимзащиты и высоковольтных испытаний на шасси автомобилей повышенной проходимости, и самосвал на гусеничном шасси.