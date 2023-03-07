Счетная палата выявила нарушения при укладке асфальта в трех детских садах Томска

Эффективность использования бюджетных средств на строительство дошкольных учреждений проверяют Томске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские следователи проводят проверку по факту неэффективного использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 годах на строительство объектов дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Томская счётная палата выявила нарушения требований по толщине асфальтового покрытия по периметру трёх учреждений, что не соответствует условиям нормативных документов.

Специалисты проводят доследственную проверку. По её результатам примут процессуальное решение.

Напомним, счетная палата выявила нарушения при строительстве восьми новых детсадов в Томске.