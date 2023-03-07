Счетная палата выявила нарушения при строительстве восьми новых детсадов в Томске

К учреждениям не может проехать пожарная техника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аудиторы счетной палаты выявили нарушения при строительстве восьми новых детских садов в Томске. Как отметила на собрании городской думы во вторник председатель палаты Людмила Смольникова, к учреждениям не может проехать пожарная техника. Также выявлен ряд нарушений, которые представляют угрозу для жизни сотрудников и детей.

Напомним, в 2021-2022 году в Томске появились 8 новых детских садов. Их построили на улице Высоцкого, Иркутском тракте, Ивановского, Демьяна Бедного, Ивана Черных, Дизайнеров, Академика Сахарова и Болдырева. Работы по сооружению восьми новых корпусов детсадов велись в рамках нацпроекта «Демография». На создание дополнительных мест для детей из бюджетов всех уровней в 2021 году выделено почти 2 миллиарда рублей.

Людмила Смольникова рассказала, что деятельность департамента капитального строительства привела к нарушениям при строительстве восьми детских садов в новых микрорайонах в размере более 63 миллионов рублей.

По ее словам, безопасность нахождения детей во всех учреждениях не обеспечена. К пяти учреждениям, не сделан проезд пожарной техники. Кроме того, из-за изменения конструкций проездов произошло необоснованное удорожание проектов на 7,3 миллиона рублей. В настоящее время в детсадах существует высокая угроза жизни.

Также департамент не начислил подрядчикам штрафы за нарушение сроков строительства детсадов. В связи с этим, по подсчётам аудиторов, потери бюджета составили около 27 миллионов рублей.

Смольникова добавила, что все материалы проверки были переданы в правоохранительные органы – в прокуратуру и следственный комитет.

В свою очередь, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер не согласился с позицией главы счетной палаты и заявил, что ПСД объектов прошла государственную экспертизу.

«Госэкспертиза выдана позже, чем заключен муниципальный контракт. Из восьми дошкольных образовательных организаций проверено пять, где техника МЧС, не могла развернуться», — ответила руководитель палаты.

Присутствовавший на собрании представитель прокуратуры отметил, что по данной проблеме организована проверка.