Эксперт: Объем вкладов в рублях растет опережающими темпами

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С начала года портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3%, до 3,44 трлн. В целом объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.

«Драйвером роста портфелей привлечения в этом году остаются рублевые депозиты, что подтверждают результаты первых двух месяцев. Объем вкладов в рублях растет опережающими темпами. Для фиксации выгодных ставок на них размещаются как новые средства клиентов, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов. Как следствие, объем депозитов в классических валютах уменьшается, хотя свое влияние на этот тренд оказывает фактор переоценки портфеля», - комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По ее словам, в начале марта тренд на рост портфеля вкладов продолжается. Портфель рублевых сбережений в начале месяца растет даже более высокими темпами, чем по итогам февраля. По прогнозам банка, общий объем пассивов физлиц в розничной банковской системе по итогам первого квартала сохранится на уровне 36,6 трлн рублей. По итогам года прогнозируется рост рынка на 5,9% – до 38,78 трлн рублей.