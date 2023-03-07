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НовостиОбщество7 марта 2023 5:54

Житель Томской области угнал трактор и врезался на нём в сугроб

Мужчина пригласил товарища для весёлого времяпрепровождения - теперь угонщик пойдёт под суд
Дарья Черникова
Фигурант врезался на тракторе в сугроб.

Фигурант врезался на тракторе в сугроб.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Кривошеинском районе Томской области местный житель пойдёт под суд за угон трактора. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения в отношении 35-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, фигурант несколько раз просил у односельчанина трактор покататься. Обвиняемому отказывали из-за отсутствия у него водительских прав.

В феврале 2022 года мужчины вместе распивали спиртное. После застолья владелец транспортного средства уснул. Обвиняемый угнал трактор. Он отправился на улицу, расчистил снег у двора собственного дома, затем пригласил приятеля. Томичи катались на тракторе по улицам райцентра и заезжали в гараж за новой дозой алкоголя. Во время езды фигурант не справился с управлением, врезался в сугроб и оставил трактор в снегу.

Уголовное дело направили в Кривошеинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, томич может лишиться автомобиля из-за долгов в микрофинансовой организации.