В Томске завершается строительство восьми новых детских садов

Работы по сооружению восьми новых корпусов детских дошкольных образовательных учреждений ведутся в Томске в рамках национального проекта «Демография». Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Строительство восьми новых детский садов подходит к завершению. На создание дополнительных мест для детей выделено почти 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Работы по сооружению восьми новых корпусов детских дошкольных образовательных учреждений ведутся в Томске в рамках национального проекта «Демография». На создание дополнительных мест для детей из бюджетов всех уровней в 2021 году выделено почти 2 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что в самой высокой степени строительной готовности, а это 98-99%, находятся детсад на 220 мест по Иркутскому тракту, 175/3, а также детсад на 145 мест по ул. Высоцкого, 16. Отмечается, что на них в настоящее время ведутся пусконаладочные работы и мероприятия по сдаче объектов в органы государственного надзора.

В пресс-службе также заявили, что более 80% объема работ, заложенных в муниципальном контракте, выполнено на строительстве детского сада на 145 мест по ул. Академика Сахарова, 46 в микрорайоне Наука. Здесь подрядной организации осталось завершить электро- и сантехмонтажные работы, укладку плитки, обустроить кровлю над входами, провести малярные и другие виды работ.

Помимо этого, почти 70% готовности наблюдается на строительстве детских садов на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) и 2-го корпуса детсада по ул. Ивановского, 18.

Начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов в свою очередь отметил, что администрация города находится в постоянном контакте с подрядчиками, осуществляет контроль на всех этапах строительства детских садов и, конечно, следит за исполнением сроков строительства.

В мэрии пояснили, что основные объемы строительно-монтажных работ выполнены на остальных объектах: 1-корпуса детсада по ул. Ивановского, 18, детсадов по ул. И. Черных, 73 и Д. Бедного, 4а.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Демография» в Томске будут построены восемь детских садов в совокупности на 1385 мест, из них 390 ясельных. Все они расположены в районах массовой жилищной застройки в Октябрьском и Советском районах города.