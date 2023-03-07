Учёные Томского политеха примут участие в экспериментах мегасайенс-проекта гамма-обсерватории TAIGA

Ректор ТПУ Дмитрий Седнев и ректор ИГУ Александр Шмидт подписали соглашение в рамках старта второго в Сибири Информационного центра ОИЯИ. Фото: Пресс-служба ТПУ

Специалисты занимаются строительством гамма-обсерватории на территории астрофизического центра коллективного пользования ИГУ. В задачу программы входит регистрация частиц сверхвысоких энергий, поступающих из Вселенной. С помощью результатов учёные смогут решить фундаментальные задачи астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии. Процесс даёт возможность обработать технологии и решить задачи наносекундной электроники, многопроцессорных систем сбора данных. Программу осуществляет международная коллаборация во главе с НИИ прикладной физики ИГУ.

С нейтринным телескопом Baikal-GVD специалисты исследуют и зарегистрируют потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Учёные изучат процессы формирования чёрных дыр, эволюцию галактик, механизмы ускорения частиц.

Ректор ТПУ Дмитрий Седнев и ректор ИГУ Александр Шмидт подписали соглашение в рамках старта второго в Сибири Информационного центра ОИЯИ.

По словам Дмитрия Седнева, эксперты политеха - полноправные участники международных и российских мегасайенс-проектов. Они ставят эксперименты на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНн, разрабатывают кольцевой источник для фотонов, многоканальные детекторы.

“Участие Томского политеха мы видим как минимум в двух направлениях: создании и изготовлении более современных, быстрых, чувствительных и производительных детекторов, а также в разработке специализированного программного обеспечения и проведения анализа данных. Уверен, что наши компетенции в детекторостроении и компетенции и опыт ИГУ в области развития мегасайенс-проектов позволят достичь действительно прорывных результатов», — заявил ректор.

На базе ТПУ планируют организовать серийный выпуск сцинтилляционных модулей и калибровочный стенд для их паспортизации, объёмом до 2 тысяч единиц. В вузах разработают совместные программы и курсы повышения квалификации, лекции, практики и семинары.

Напомним, томские ученые и художники завершили экспедицию на Васюганские болота.