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НовостиОбщество27 февраля 2023 5:35

Томские ученые и художники завершили экспедицию на Васюганские болота

Специалисты отправились исследовать территорию 22 февраля
Дарья Черникова
Во время экспедиций эксперты смогут более объёмно рассмотреть Васюганские болота как природное наследие.

Во время экспедиций эксперты смогут более объёмно рассмотреть Васюганские болота как природное наследие.

Фото: Пресс-служба ТГУ

26 февраля завершилась первая экспедиция на Васюганские болота при участии учёных ТГУ Ирины Волковой, Людмилы Борило, Сергея Воробьёва, Сергея Кирпотина, Дмитрия Галкина и Сергея Федько, магистрантов программ «Изучение Сибири и Арктики» и «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии», художника Василия Кононова-Гредина.

Программу проводят в рамках проекта Института искусств и культуры ТГУ и ГМИИ имени Пушкина «Болотоведение: совместное исследование художников и ученых». В поход специалисты отправились 22 февраля. Путешествие направлено на художественное исследование местности и переосмысление крупнейшей экосистемы Сибири, объяснили в пресс-службе ТГУ.

Во время ряда экспедиций эксперты смогут более объёмно рассмотреть Васюганские болота как природное наследие и выяснить специфику территории, экологические, климатические, этнографические, социальные ресурсы.

На следующем этапе специалисты проведут камерные выставки в университете, мастер-классы, открытые интервью и творческие встречи для широкой аудитории.