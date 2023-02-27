Томские ученые и художники завершили экспедицию на Васюганские болота

Во время экспедиций эксперты смогут более объёмно рассмотреть Васюганские болота как природное наследие. Фото: Пресс-служба ТГУ

26 февраля завершилась первая экспедиция на Васюганские болота при участии учёных ТГУ Ирины Волковой, Людмилы Борило, Сергея Воробьёва, Сергея Кирпотина, Дмитрия Галкина и Сергея Федько, магистрантов программ «Изучение Сибири и Арктики» и «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии», художника Василия Кононова-Гредина.

Программу проводят в рамках проекта Института искусств и культуры ТГУ и ГМИИ имени Пушкина «Болотоведение: совместное исследование художников и ученых». В поход специалисты отправились 22 февраля. Путешествие направлено на художественное исследование местности и переосмысление крупнейшей экосистемы Сибири, объяснили в пресс-службе ТГУ.

Во время ряда экспедиций эксперты смогут более объёмно рассмотреть Васюганские болота как природное наследие и выяснить специфику территории, экологические, климатические, этнографические, социальные ресурсы.

На следующем этапе специалисты проведут камерные выставки в университете, мастер-классы, открытые интервью и творческие встречи для широкой аудитории.