Томича отправят под суд за незаконный ремонт огнестрельного оружия

Уголовное дело направили в Александровский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Александровском районе Томской области 40-летнего мужчину осудят за незаконный ремонт огнестрельного оружия. В местной прокуратуре утвердили заключение по уголовному делу в отношении фигуранта. Его обвиняют в незаконном ремонт огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии дознания, в сентябре 2022 года селянин обнаружил в лесу сломанное гладкоствольное длиннохвостое охотничье ружьё. Находку он забрал и починил - фигурант заменил ствольную коробку. Позже несколько раз мужчина отправлялся на охоту с оружием.

Уголовное дело направили в Александровский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, житель Томской области угнал трактор и врезался на нём в сугроб.