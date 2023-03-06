Томич может лишиться автомобиля из-за долгов в микрофинансовой организации

Неплательщик имел возможность погасить долг на сумму более 200 тысяч рублей, но не сделал этого. Фото: Даниил ОПАРИН

Томич занял деньги в микрофинансовой компании (МФК) под залог автомобиля. Требуемые средства мужчина не вернул, его вызвали ответчиком в суд. В ведомстве постановили выставить машину Škoda Octavia на публичные торги и вернуть доход в кредитную организацию, сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России.

Неплательщик имел возможность погасить долг на сумму более 200 тысяч рублей, но не сделал этого. К фигуранту отправились приставы для ареста транспортного средства. По адресу проживания томича и машину не обнаружили. С помощью видеофиксации в ГИБДД водителя удалось найти в районе посёлка Степановка, где он проживал в квартире супруги.

Иномарку арестовали и передали на хранение взыскателю. Предварительная оценка имущества - 300 тысяч рублей. Заёмщик может успеть оперативно погасить задолженность. В противном случае Škoda Octavia оценит специалист, а затем автомобиль продадут.

Напомним, родители алиментщика вернули долги его детям, а мужчине пришлось искать работу.