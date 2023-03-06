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НовостиОбщество6 марта 2023 5:28

Томич может лишиться автомобиля из-за долгов в микрофинансовой организации

Транспортное средство выставят на публичные торги
Дарья Черникова
Неплательщик имел возможность погасить долг на сумму более 200 тысяч рублей, но не сделал этого.

Неплательщик имел возможность погасить долг на сумму более 200 тысяч рублей, но не сделал этого.

Фото: Даниил ОПАРИН

Томич занял деньги в микрофинансовой компании (МФК) под залог автомобиля. Требуемые средства мужчина не вернул, его вызвали ответчиком в суд. В ведомстве постановили выставить машину Škoda Octavia на публичные торги и вернуть доход в кредитную организацию, сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России.

Неплательщик имел возможность погасить долг на сумму более 200 тысяч рублей, но не сделал этого. К фигуранту отправились приставы для ареста транспортного средства. По адресу проживания томича и машину не обнаружили. С помощью видеофиксации в ГИБДД водителя удалось найти в районе посёлка Степановка, где он проживал в квартире супруги.

Иномарку арестовали и передали на хранение взыскателю. Предварительная оценка имущества - 300 тысяч рублей. Заёмщик может успеть оперативно погасить задолженность. В противном случае Škoda Octavia оценит специалист, а затем автомобиль продадут.

Напомним, родители алиментщика вернули долги его детям, а мужчине пришлось искать работу.