Томские студенты разработают проект визуализации Центра современного искусства и культуры

Студентов пригласят на осмотр помещения и предоставят план с описанием локаций. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске запустили конкурс по созданию визуализации Центра современного искусства и культуры. Его откроют в помещении бывшего кинотеатра имени Горького. Принять участие в разработке предлагают студентам Большого университета Томска, сообщили в одноимённом телеграм-канале.

Желающие могут представить проект одного из пространств - внутреннего двора, фасада, многофункционального зала, стационарного кинотеатра. Для участия важно оформить идею в формате “до/после” с упором на историческое предназначение здания. Конкурсантов пригласят на осмотр помещения и предоставят план с описанием локаций.

Работы принимают до 30 мая. После отбора необходимо презентовать проект жюри. Программа должна соответствовать техническому заданию, иметь концепцию и обоснование. Не допускается плагиат, важна новизна идей. Участнику нужно раскрыть потенциал локаций, качественно и технично выполнить задание. Максимальная оценка - 25 баллов. По итогу специалисты выберут один проект для реализации.

Напомним, как поиск подработки привел ученого из Томска в лабораторию по разработке микросхем.