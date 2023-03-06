«Хотелось чего-то большего»: как поиск подработки привел ученого из Томска в лабораторию по разработке микросхем

В науку Андрея Коколова, можно сказать, привел поиск дополнительного заработка. Фото: предоставлено героем публикации.

Студенческую жизнь многие вспоминают с ностальгией. Новые знакомства, пары в университете, посвящение, первые экзамены. Ситуации в этот период возникают разные, но многих бывших и нынешних студентов объединяет один фактор – необходимость дополнительного заработка. Актуален он как для приезжих молодых людей, так и проживающих в областном центре. В науку нового героя проекта Сибфм Group «Будущее за молодыми учеными Томска» Андрея Коколова, можно сказать, привел поиск дополнительного заработка. Как от поиска работы ученый вырос до руководителя лаборатории проектирования микросхем – читайте в нашем материале.

Возможность начать деятельность в научной сфере подвернулась уже на втором курсе. Фото: предоставлено героем публикации.

Андрей закончил школу в Братске, хотя сам он из Томска - так сложилось, что по семейным обстоятельствам семье пришлось уехать из областного центра. В новом городе молодой человек прожил два года, сменил две школы и наконец получил долгожданный аттестат. Пришло время выбирать ВУЗ для дальнейшего обучения, и Андрей решил вернуться на свою родину в Томск и поступить в ТУСУР. Во время обучения обстоятельства подталкивали молодого человека находиться в поиске дополнительного заработка.

«Постоянно были какие-то подработки, но хотелось чего-то большего», - рассказал Андрей.

Возможность начать деятельность в научной сфере подвернулась уже на втором курсе. На одной из лекций преподаватель по физике предложила поработать в лаборатории по росту нелинейный кристаллов Института климатических и экологических систем СО РАН. Для Андрея это была первая возможность окунуться в научную среду, хоть и состояла задача в том, чтобы дежурить в ночное время и контролировать рост температуры при росте кристалла.

Со временем Андрея назначили руководителем лаборатории проектирования радиочастотных интегральных схем и систем на кристалле.Фото: предоставлено героем публикации.

Затем Андрей предпринял попытку заняться научной работой на кафедре, правда дело так и не получило дальнейших перспектив. Новый виток взаимодействия с наукой начался уже в конце третьего курса, когда молодой человек увидел объявление о наборе разработчиков СВЧ микросхем. Собеседование прошло успешно, и Андрей приступил к работе, хотя и был изрядно удивлен одним фактом.

«Это оказалась другая кафедра, даже другой факультет, совсем не радиотехнический (РТФ), а программистский (ФВС), там разрабатывали САПР – программы для расчета и синтеза СВЧ микросхем», -вспомнил ученый.

Тем не менее Андрей остался. В дальнейшем было обучение в аспирантуре, защита диссертации, новые проекты на работе. Со временем его назначили руководителем лаборатории проектирования радиочастотных интегральных схем и систем на кристалле.

Сейчас в научно-исследовательском институте микроэлектронных систем ученые работают над несколькими проектами. Фото: предоставлено героем публикации.

Альтернативы в выборе деятельности тоже встречались на пути. Мужчина боролся с желанием уйти в смежные области, связанные с обработкой сигналов, были предложения уйти в частные фирмы и даже уехать из страны, но прикладные исследования в университете оказались Андрею ближе.

«Желание разобраться, стать профессионалом в своей области, развить еще больше это направление в Томске двигают меня вперед. Наша область очень прикладная, поэтому хочется получить результат, который найдет действительно широкое применение», - поделился исследователь.

Сейчас в научно-исследовательском институте микроэлектронных систем ученые работают над несколькими проектами. Первый – это создание на отечественных технологиях СВЧ схем и сложнофункциональных блоков. Второй – разработка микросхем оптоэлектронных приемопередатчиков со скоростями до 25 ГБ/c в одном канале. И третий построение математических моделей и высокочастотных измерений различных устройств и материалов.

Подразделения, в котором работает Андрей, а также его коллеги довольно хорошо известны в своей области, а сама лаборатория сотрудничает со многими известными компаниями в России. Молодой ученый хочет продолжить эту тенденцию и даже поделился идеей новой разработки.

«Я хочу разработать многоканальный приемопередающий модуль для радарных систем на основе отечественной кремниевой технологии, чтобы он был дешевый, многофункциональный, компактный и с хорошими характеристиками. За рубежом сейчас это очень актуальное направление», - объяснил руководитель лаборатории.

У Андрея трое детей, свое свободное время он проводит с ними и старается рассказывать им о своей деятельности. Фото: предоставлено героем публикации.

Хоть работа лаборатории и имеет успех, многие сотрудники стремятся уехать в города покрупнее или устроиться на работу в другие страны. Таким наблюдением поделился Андрей, рассказав, что многие его коллеги и знакомые студенты стремятся уехать в Москву или в Санкт-Петербург, несмотря на вполне комфортную научную среду областного центра, хорошее оборудование и передовые разработки.

«Нужны большие истории успеха (и соответствующий пиар и освещение в СМИ), развитые научные школы, ведущие ученые, чтобы условный специалист (ученый, студент) из Москвы решил взять и уехать в Томск, чтобы быть более востребованным, делать что-то полезное, нужное и интересное. Ну и чтобы состоявшиеся ученые не уезжали», - предложил Андрей.

Заботы на работе плавно перетекают в домашние хлопоты. У Андрея трое детей, свое свободное время он проводит с ними и старается рассказывать им о своей деятельности. 14-летнего сына, он самый старший, отец мотивирует хорошо учиться. Члены семьи, в свою очередь, поддерживают главу семейства в его нелегкой научной деятельности и стараются всячески помогать.

В свободное от разработки микросхем время Андрей любит поиграть на гитаре, спеть любимую песню или сыграть в настольную игру с друзьями. Он не забывает держать себя в форме - занимается спортом и катается на велосипеде. А еще мечтает побольше путешествовать.