Новые пятирублевые купюры появились в Томской области

В России выпустили первую партию обновленных купюр Фото: ИВАНОВА Диана

В России выпустили первую партию обновленных купюр номиналом пять и десять рублей. В Томской области уже появились пятирублевые банкноты. Об этом сообщили в томском отделении Сибирского главного управления Центробанка.

Как отметили в томском отделении ЦБ, было принято решение о возобновлении печати этих купюр. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, это увеличит срок их службы.

«Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. Первая партия таких купюр уже выпущена в оборот. Однако речь не идет о замене монет номиналом 5 рублей банкнотами. И те и другие будут находиться в обращении», — уточнили в Банке России.

На данный момент Томскую область поступили обновленные пятирублевые купюры, новых десятирублевых купюр в регионе пока нет.

Читайте также: сотрудники банков Томской области за 9 месяцев 2022 года выявили 30 поддельных банкнот на сумму 121 тысяч рублей.