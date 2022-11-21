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НовостиОбщество21 ноября 2022 5:46

В Томске обнаружили 30 поддельных купюр на 121 тысячу рублей

Специалисты выявили 30 купюр
Кирилл Колемасов
Мошенники предпочитают подделывать крупные купюры

Мошенники предпочитают подделывать крупные купюры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники банков Томской области за 9 месяцев 2022 года выявили 30 поддельных банкнот на сумму 121 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Специалисты обнаружили 22 подделки номиналом 5000 рублей, четыре – номиналом 2000 рублей, по две штуки – номиналом 1000 и 500 рублей. По сравнению с предыдущим годом количество фальшивок уменьшилось в 2 раза.

Как отметила управляющая Отделением по Томской области Сибирского главного управления ЦБ РФ Елена Петроченко, мошенники предпочитают подделывать крупные купюры. В случае подозрений, проверить деньги можно в любом коммерческом банке.

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