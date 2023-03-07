Томские дети-сироты получили более 50 жилищных сертификатов на 187 млн рублей

Документы выдают томичам от 23 лет с отсутствием судимости за умышленные преступления и без задолженностей по алиментам и налогам. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске продолжают выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам на приобретение благоустроенного жилья. 52 гражданам, оставшимся без попечения родителей, вручили документы на общую сумму более 187 млн рублей. 20 из них уже реализовали и люди отпраздновали новоселье, сообщили в городской администрации со ссылкой на информацию комитета жилищной политики.

В 2022 году в региональный закон внесли изменения. Теперь дети-сироты могут получить необходимые бумаги и использовать их для приобретения квартиры.

По словам председателя комитета Татьяны Боровских, на томском рынке недвижимости предложения ограничены. Сертификат расширяет возможность, его номинал - 3,6 млн рублей. Люди сами выбирают площадь и район. Льготники приобретают жильё в столице региона, Томском районе, Северске.

В городе к марту 2023 году насчитывают 1 006 детей-сирот. По решению суда, более 200 человек въедут в новые квартиры.

Документы выдают томичам от 23 лет с отсутствием судимости за умышленные преступления и без задолженностей по алиментам и налогам. На руках необходимо иметь решение суда о выделении недвижимости. На интересующие вопросы в комитете жилищной политики мэрии могут ответить по номеру телефона 70-13-43.

Напомним, за 7 лет в Томске у 105 детей-сирот появились наставники.