За 7 лет в Томске у 105 детей-сирот появились наставники

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В Томской области в течение 7 лет работает проект «Наставник». Его развивают благотворительный фонд «Меркурия», центры помощи детям-сиротам и облдепартамент по вопросам семьи и детей. В рамках проекта 105 юных томичей, оставшихся без попечения родителей, нашли наставников. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Наставник занимает особенное место в жизни ребенка с трудной судьбой. Это значимый старший товарищ, который неформально помогает обрести опору, подготовиться к самостоятельной жизни, найти ответы на важные для ребенка вопросы», — сказала начальник департамента по вопросам семьи и детей региональной администрации Маргарита Шапарева.

Стать наставниками для сирот могут люди в возрасте 24 лет, которые прошли специальное тестирование и обучение. Их миссия- делиться с детьми своим жизненным опытом, помогать адаптироваться и прививать правильные жизненные ценности.

В администрации добавили, что за 2022 год география проекта «Наставник» была расширена. Теперь волонтеры работают не только в Томске, но и в Асине, Колпашеве, Зырянском, Бакчарском районах.

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