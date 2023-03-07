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НовостиОбщество7 марта 2023 3:59

В Томске продают трёхэтажный коттедж с позолотой и тандыром за 38 млн рублей

Отделка в помещении напоминает стиль ампир
Дарья Черникова
Фото: Cian.ru.

Фото: Cian.ru.

В Томске продают трёхэтажный кирпичный коттедж, площадью 500 квадратных метров, за 38 млн рублей. Ещё 200 “квадратов” занимает полуподвальное помещение с коммуникациями. Владелец здания предлагает организовать там игровую или бильярдную зону в стиле ампир. Год постройки дома - 2015, рассказали на портале Cian.ru.

В коттедже четыре спальни, всю мебель хозяева оставляют новым жильцам. В комнатах много позолоченной и резной мебели, стены отделаны мозаикой. Дом стоит на 12 сотках земли, отапливается твердотопливным котлом, в ближайшее время проведут газ. На участке возвели меблированную зимнюю кухню с мангалом и тандыром. В летней беседке тоже оборудовали приборы для выпечки и готовки.

Во дворе - гараж на два автомобиля. Дом окружают двухсторонний кирпичный забор и видеокамеры.

Напомним, трехэтажный таунхаус продают в Томске за 25 млн рублей.