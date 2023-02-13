Трехэтажный таунхаус продают в Томске за 25 млн рублей

Фото: Авито

В Томске в Академгородке продают трехэтажный таунхаус за 25 млн рублей. Площадь участка составляет 2 сотки, а дома - 270 квадратных метров, пишет продавец на площадке "Авито".

Фото: Авито

"Комфортабельная светлая просторная квартира-дом для тех, кто любит и ценит комфорт загородной жизни. Идеальная локация. До центра города 7 минут", - пишет автор объявления.

Фото: Авито

В объявлении также указано, что в таунхаусе имеется трехсторонний камин в мраморе, спальная комната, детская, просторный кабинет, лоджии и санузлы на каждом этаже. Помимо этого в доме есть мансардный этаж - это зона отдыха с сауной и джакузи.