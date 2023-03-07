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НовостиОбщество7 марта 2023 3:49

Возгорание светильника стало причиной эвакуации 50 человек из двухэтажного здания в Томске

На момент прибытия пожарных огонь был ликвидирован
Алёна Мищенко
Возгорание произошло в двухэтажном бетонном здании.

Возгорание произошло в двухэтажном бетонном здании.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске в понедельник, 6 марта, из двухэтажного здания из-за возгорания светильника эвакуировали 50 человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на проспекте Мира поступило на пульт дежурного 6 марта в 09:20. Возгорание произошло в двухэтажном бетонном здании, на первом этаже в помещении загорелся светильник.

На момент прибытия пожарных огонь был ликвидирован.

«Из здания эвакуировано 50 человек. В результате пожара на потолке обгорел электросветильник на площади 1 кв.метр», – говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 1 кв. метр. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, ранее три человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома на улице Мечникова в Томске накануне, 5 марта. Всего было эвакуировано 11 человек. Пострадавших доставили больницу