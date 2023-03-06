Три человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажки в Томске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома на улице Мечникова в Томске накануне, 5 марта. Всего было эвакуировано 11 человек. Пострадавших доставили больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар в квартире на 5 этаже на улице Мечникова произошел 5 марта в 16:31. На момент прибытия пожарных произошло загорание квартиры, также в первом подъезде с 5 по 10 этаж наблюдалось плотное задымление.

По лестничным маршам пожарные эвакуировали 11 человек.С помощью спас-устройств было спасено 4 человека, трое из них получили травмы.

Мужчину с признаками отравлениям продуктами горения средней тяжести, 24-летнюю девушку с признаками острого ингаляционного отравления продуктами горения и 63-летнюю женщину с признаками острого ингаляционного отравления продуктами горения доставили в отделение токсикологии ОКБ.

В результате пожара в комнате, ванной, на балконе обгорели стены, пол, потолок, вещная обстановка по всей площади. Общая площадь возгорания составила 19 кв. метров.

Огонь удалось ликвидировать в 17:17.