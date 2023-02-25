Сельские спортивные игры «Снежные узоры» стартовали в Томской области

Юбилейные состязания "Снежные узоры" стартовали под Томском Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Накануне, 24 февраля, в селе Бакчар Томской области стартовали спортивные игры «Снежные узоры». На соревнования приехали порядка 500 спортсменов-любителей из большинства районов региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В программе состязаний - лыжные гонки, настольный теннис, хоккей, а также подледная рыбалка и не только.

«Зимние игры стали доброй спортивной традицией нашей области, которой не может помешать ни холод, ни ветер. Потому что спорт объединяет, помогает найти новых друзей, воспитывает характер», - сказал глава региона Владимир Мазур, который приехал на открытие соревнований.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор также отметил, что в 2023 году у игр «Снежные узоры» юбилей. Впервые эти соревнования провели ровно 40 лет назад.

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